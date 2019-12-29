“لواء الشمال” يستنكر تورط سوريين بالتدخل التركي بليبيا

أصدر “لواء الشمال الديمقراطي” المنضوي ضمن “قوات سوريا الديمقراطية” بياناً موجهاً للشعب السوري في محافظة أدلب وأريافها وباقي المناطق بيّن من خلاله موقفه مما اعتبره تواطؤ الجيش الوطني السوري بالتعاون مع تركيا في تدخلها بالشأن الليبي-في إشارة إلى دخول مقاتلين سوريين للحرب الدائرة في العاصمة طرابلس- قائلاً ( انفضحت حقيقة ما يسمى الجيش الوطني وسقطت ورقة التوت عنه وكشفت عورته وفضحت خيانته وباتت تبعيته لخدمة اردوغان وذلك بذهاب قادته ومقاتليه إلى ليبيا من أجل حفنة من الدولارات تحقيقاً لمصالح تركيا في دعم حكومة السراج الإخوانية في ليبيا) – حسب وصف البيان.

وأضاف لواء الشمال الديمقراطي في بيانه استيائه مما آلت إليه أمور “الجيش الوطني السوري” : ( اليوم وقد كشفت حقائق من يدعون الجهاد ورفع راية الإسلام من الفصائل الإسلامية ومن يدعون تحرير سوريا من الجيش الوطني أن جميعهم أدوات مأجورة لمصالح دولية واقليمية).

ووصف البيان أردوغان بــ ( المتآمر الذي يدعي ضامن حماية السوريين ومناطقهم في ما سمي خفض التصعيد ولكنه في حقيقة الأمر يستخدم ذلك في تنفيذ مآربه ومخططاته للتوسع واحتلال الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا ويقوم بتغيير تركيبة السكان التاريخية بتركيبة تتماشى مع مطامع السلطان أردوغان بحجة حماية الأمن القومي التركي ويقوم من خلالها بعمليات تغيير ديموغرافي عبر التهجير القسري ليخدم مصالحه وأيضاً مصالح النظام السوري وداعميه) .

وأكد البيان ( أن السوريين يتعرضون للتهجير القسري من بيوتهم وقراهم وأراضيهم تحت وطأة مؤامرة تنفذها الفصائل المسلحة التي تنفذ انسحابات وتسلم بموجبها الأراضي والمناطق التي حررها السوريون الشرفاء بدمائهم إلى نظام الأسد وداعميه وبدل أن يدافع مايسمى بالجيش الوطني عنهم ويحميهم ويقف في وجه هجوم قوات النظام السوري وداعميه هاهو يرسل مقاتليه إلى ليبيا).

وخلص البيان إلى أن قوات سوريا الديموقراطية تتقدم بمد يد العون والمساعدة لكل السوريين الذين راحو ضحية ما يُسمى بالجيش الوطني السوري الذي باعهم لتركيا وأردوغان وأن قوات سوريا الديموقراطية تفتح مناطقها وستبذل قصارى جهدها وتقديم كل ما تستطيع ليكون الجميع معاً بالتعاون يد واحدة متماسكة من أجل ( بناء سوريا التي نطمح لها جميعاً إلى كل الراغبين في القدوم إلى مناطق قوات سوريا الديموقراطية وأن تكونوا بين أهلكم وشعبكم السوري بكل مكوناته وأطيافه لأن سوريا للسوريين ) حسب ماخلص إليه البيان .

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