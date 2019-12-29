عقيلة صالح يطالب بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق

طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني، مؤكداً على “عدم شرعية حكومة السراج وانتهاء ولايتها وفقاً للاتفاق السياسي الغير دستوري وفشلها في أداء الدور المناط بها وتحالفها مع الإرهابيين والمتطرفين والأجنبي ضد أبناء الشعب الليبي” ، حسب ما صرح به المستشار أثناء لقائه مع رئيس البرلمان القبرصي ديمترس سيلوريس في مقر البرلمان القبرصي بالعاصمة نيقوسيا.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تواصل دائم بين البرلمانين وتناول اللقاء آخر المستجدات والأوضاع في ليبيا وعموم المنطقة ، وأطلع عقيلة صالح نظيره القبرصي على حقيقة الأوضاع في ليبيا وخاصة في طرابلس وما تقوم به قوات الجيش الوطني في حربها ضد الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون المدعومة من دول خارجية وحكومة السراج المتحالفة معها – حسب رأي عقيلة.

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