الرئاسي ينفي صحة تسجيلات مصورة لمقاتلين سوريين في ليبيا

نفى المجلس الرئاسي صحة تسجيلات مرئية متداولة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي تظهر بعض المقاتلين السوريين في أحد المعسكرات، وتقول إنهم في ليبيا.

وأشار بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إلى «التثبت من قبل القنوات الإخبارية المحلية والدولية والتأكد أن هذه التسجيلات التقطت في مدينة إدلب السورية»، متهما «صفحات موالية لحفتر وداعميه» بترويج هذه التسجيلات.

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وأكدت حكومة الوفاق «ملاحقتها القضائية لكل من يساهم في نشر هذه الأكاذيب وغيرها من افتراءات»، معتبرة أنها «محاولة يائسة لتشويه ما يحققه الجيش الليبي والقوات المساندة من انتصارات على المعتدي»، حسب نص البيان.

وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تسجيلات منسوبة لمقاتلين من الجيش السوري الحر في ليبيا، لكن الناطق باسم «الجيش الوطني السوري» الرائد يوسف حمود، نفي في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية مشاركة «أي من مقاتليه في معارك أو عمليات في ليبيا».

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