المجلس الرئاسي يكشف حقيقة وجود مقاتلين سوريين في ليبيا

نفى المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي صحة التسجيلات المرئية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر بعض المقاتلين السوريين في أحد المعسكرات الليبية.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه تم التأكد من أن هذه التسجيلات التقطت في مدينة إدلب السورية.

وتوعدت حكومة الوفاق بالملاحقة القضائية لكل من يساهم في نشر هذه الأكاذيب.

وكشف مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن في وقت سابق قيام تركيا بنقل مقاتلين سوريين إلى ليبيا الإسبوع الماضي مبينا أن أعداد المتقدمين السوريين للقتال في ليبيا بلغ حتى الآن 500 شخص.

وقال عبد الرحمن في تصريحات تلفزيونية إن تركيا بدأت بالفعل منذ أكتوبر الماضي في نقل المجموعات المتطرفة من جنسيات غير سورية عبر الأراضي التركية بينهم عناصر سابقين بتنظيم داعش إلا أن الجديد هو تطويع المعارضين السوريين الذين يعملون بمناطق سيطرة القوات التركية ليكونوا مرتزقة لأنقرة في طرابلس ليقاتلوا تحت جناح مؤسسات أمنية تابعة لتركيا في ليبيا

وشدد عبد الرحمن على أن كل مقاتل سوري يقاتل ضمن العباءة التركية في ليبيا هو مرتزق كونه ذهب إلى هناك للحصول على أموال.

وربط عبد الرحمن بين ممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا وسوريا قائلا إنه “منذ بداية الثورة السورية” قام أردوغان بالتعاون مع القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بالحاج بنقل عناصر جهادية للأراضي السورية مشيرا إلى أن أردوغان قرر تكرار العملية في الاتجاه المعاكس عبر نقل مقاتلين من سوريا إلى ليبيا في إطار “الأحلام الأردوغانية” للسيطرة على ليبيا وسوريا ومصر وكامل منطقة الشرق الأوسط.