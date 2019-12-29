تكرارا لسيناريو 2011.. سيالة يستنجد بمجلس الأمن للتدخل في ليبيا

استنكرت حكومة الوفاق الوطني الليبية ما وصفته بـ “عجز” مجلس الأمن الدولي أمام العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الوطني الليبي على العاصمة طرابلس.

وقال سيالة بحسب بيان لوزارة الخارجية السبت، إن “حكومة الوفاق لا تفهم العجز الواضح للمجلس أمام جرائم (قائد الجيش الوطني خليفة) حفتر ضد المدنيين وتدميره للمنشآت العامة في ليبيا”.

وطالب سيالة المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة حفتر أمام القضاء الدولي، مضيفا “جرائم حفتر والقصف الذي راح ضحيته مدنيون في الزاوية وتاجوراء قبل يومين تعد جرائم ضد الإنسانية”.

وتابع “قوات حفتر تقدم على تعد خطير جديد يضاف لجرائم الحرب السابقة بقصفها لمعهد الهندسة التطبيقية قرب مصفاة الزاوية قبل يومين راح ضحيته الكثير من المدنيين في الزاوية وتاجوراء”.