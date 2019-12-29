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قبيلة المسامير ترفض وتدين التدخل التركي في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

المرج 29 ديسمبر 2019 (وال) _ أعلنت قبيلة المسامير عبر بيانا لها، رفضها التدخل التركي، وحلم عودة الدولة العثمانية إلى ليبيا، مؤكدين إن ليبيا دولة ذات سيادة ولها عمقها العربي والإفريقي.

وبعثت القبيلة في بيانها، رسالة لدولة تركيا، تفيد بعدم التدخل، ومساندة المليشيات، و الدواعش، وتشكيل الإخوان المسلمين، وذلك بهدف تمكينهم من تخريب البلاد وإستنزاف ثرواتها.

الجدير بالذكر إن هذا البيان جاء أمس السبت في مدينة المرج، أثناء تأبين الشهيد عبدالحميد سالم عبدالرحيم المسماري، أحد شهداء كتيبة شهداء الزواية، الذي إستشهد في خلة الفرجان بالعاصمة الليبية طرلبلس، كما أكد البيان على تأييده للقوات المسلحة، في حربها ضد الإرهاب وتحرير كل المدن الليبية. (وال _ المرج) أ ف / ه ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • كل المدن الليبية التي لايوجد بها متطرفين يجب أن يخرجوا في مطاهرات تدين التدخل التركي،، تحية للشعب التونسي الذي يتظاهر ويرفض التدخل التركي في ليبيا،. الشعب الجزأىري نأمل منكم الخروج في مضاهرات ضد التدخل التركي الفاسد،. نحن اخوتكم وارجوا التظاهر،، كل الدول العربية و دول الاتحاد الافريقي عليها ان ترفض التدخل التركي في ليبيا

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