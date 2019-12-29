قبيلة المسامير ترفض وتدين التدخل التركي في ليبيا

المرج 29 ديسمبر 2019 (وال) _ أعلنت قبيلة المسامير عبر بيانا لها، رفضها التدخل التركي، وحلم عودة الدولة العثمانية إلى ليبيا، مؤكدين إن ليبيا دولة ذات سيادة ولها عمقها العربي والإفريقي.

وبعثت القبيلة في بيانها، رسالة لدولة تركيا، تفيد بعدم التدخل، ومساندة المليشيات، و الدواعش، وتشكيل الإخوان المسلمين، وذلك بهدف تمكينهم من تخريب البلاد وإستنزاف ثرواتها.

الجدير بالذكر إن هذا البيان جاء أمس السبت في مدينة المرج، أثناء تأبين الشهيد عبدالحميد سالم عبدالرحيم المسماري، أحد شهداء كتيبة شهداء الزواية، الذي إستشهد في خلة الفرجان بالعاصمة الليبية طرلبلس، كما أكد البيان على تأييده للقوات المسلحة، في حربها ضد الإرهاب وتحرير كل المدن الليبية. (وال _ المرج) أ ف / ه ع

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