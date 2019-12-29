امغيب لأهالي طرابلس : السراج استعان بالأتراك لجلب الإرهابيين إلى ليبيا

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن الجيش لم يستخدم القوة المفرطة للدخول إلى وسط طرابلس، ومازال يقاتل على مشارفها منذ تسعة أشهر لسبب واحد فقط هو حماية المدنيين والبنية التحتية فيها.

امغيب قال في تدوينة وجهها إلى أهالي طرابلس إن السراج وباشاغا يسعون إلى الاستعانة بالأتراك الذين يرسلون الإرهابيين من سوريا إلى طرابلس، مطالبا أهالي العاصمة بضرورة طرد هذه الجماعات الإرهابية من مدينتهم واستقبال أبناء القوات المسلحة، مشيرا إلى أن هزيمة تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا تعني اندثار فكر إرهابي متطرف شوه الإسلام

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