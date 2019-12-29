مثل سوريا..وزير الدفاع التركي: سنقف مع “أشقائنا” في ليبيا حتى تحقيق السلام

أخبار ليبيا24

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها في ليبيا، حتى تحقيق السلام والطمأنينة والأمن، كما فعلت في سوريا.

وأضاف وزير الدفاع التركي، في كلمة له، خلال مراسم تدشين غواصة تركية محلية الصنع، الأحد، أن مذكرتي التفاهم المبرمتين بين تركيا وحكومة ليبيا، “تتمتعان بأهمية استراتيجية على صعيد حماية الحقوق والمصالح لدى كلا البلدين.

وأشار أكار إلى أن “هذه الخطوات اتخذت بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، لتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

واعتبر وزير دفاع تركيا، أن “الإجراءات المتخذة من جانب تركيا مؤخرًا أظهرت بأنه لن يتم السماح بفرض أمر واقع في المنطقة، وضمنت حماية حقوق ومصالح تركيا وليبيا، مؤكدًا أن أنقرة ستواصل العمل مع ليبيا في إطار التعاون الأمني والعسكري.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فايز السراج، في نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق النفوذ البحري في البحر المتوسط، الأمر الذي أثار حفيظة مصر واليونان وقبرص.

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