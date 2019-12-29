رئيس الوزراء الإيطالي:حذرت أوردوغان من عواقب التدخل في ليبيا

انتقد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اعتزام تركيا إرسال قوات مسلحة إلى ليبيا، داعيًا أنقرة لتجنب الدخول في مواجهات عسكرية في ليبيا، محذرا اتخاذ إجراء من شأنه زيادة التوترات العسكرية في ليبيا.

تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، جاءت خلال المؤتمر الصحفي التقليدي للحكومة الإيطالية في نهاية كل عام، وأجاب على أسئلة الصحفيين المشاركين في المؤتمر.

وأكد كونتي أن روما تدعم التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، وأنه يواصل مساعيه الدبلوماسية للوصول إلى هذا الهدف، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالات هاتفية مع كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الأيام الأخيرة.

وأوضح أنه دعا الرئيس التركي أردوغان للتفكير جيدًا، قائلًا: “مثل هذا التدخل لن يكون مساعدًا لتحقيق التوازن بين القوات المتصارعة، وإنما ستندلع توترات غير معقولة”.

وحذر من زيادة التوتر في ليبيا، قائلًا: “سنقف دائمًا بكل عزم ضد استمرار الصراع في ليبيا. وقد قلت ذلك للرئيس التركي أردوغان والرئيس الروسي بوتين. وقلت لهما إننا لن نقبل زيادة التوتر العسكري، وأن بلاده ستواصل اتصالاتها في هذا الصدد”.