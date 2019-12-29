محاولًا التبرؤ منهم..الرئاسي ينفي تسجيلات المقاتلين السوريين في طرابلس

أخبار ليبيا24

نفى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التسجيلات المرئية المتداولة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي تظهر بعض المقاتلين السوريين في أحد المعسكرات، وتقول إنهم في ليبيا.

وأكد المجلس في بيان له على القنوات الإخبارية المحلية والدولية التثبت والتأكد أن هذه التسجيلات التقطت في مدينة إدلب السورية.

واتهم المجلس الرئاسي صفحات قال إنها “موالية لحفتر وداعميه” بترويج هذه التسجيلات، مؤكدًا أنه ستتم ملاحقتها القضائية.

واعتبر المجلس أن بث هذه المقاطع محاولة يائسة لتشويه ما تحققه القوات التابعة لحكومة الوفاق والقوات المساندة من انتصارات على المعتدي، حسب نص البيان.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلات مرئية لمقاتلين من الجيش السوري الحر في ليبيا، يقاتلون في صفوف قوات الوفاق تم جلبهم بواسطة تركيا عن طريق مطاري معيتيقة ومصراتة.

وظهر عدد من العناصر الإرهابية السريين ويتهكمون على اسم القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، ومقطع آخر يقول فيه صاحب المقطع صراحة أنهم متواجدين في طرابلس لنصرة الإسلام وراية لا إله إلا الله.

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