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امغيب يحذر من دخول ليبيا في مرحلة التقسيم لثلاث دول

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استبعد عضو مجلس النواب سعيد امغيب قيام تركيا بالتدخل العسكري في ليبيا مؤكدا أنه إذا فعل ذلك فإن هذا يعني بداية تقسيم ليبيا. 

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “ما زلت أقول إن (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان إلى هذه اللحظة يمارس سياسة التهديد والضغط والمشي في حقول الألغام وإنه عند نقطة معينة سوف يحاول الخروج كما فعل في المرات السابقة، مع أمريكا في قصة احتجاز القس الأمريكي ومع روسيا في قصة إسقاط الطائرة الروسية، لذلك لن يرسل قوات تركية ولن يغامر بذلك لأن ذلك يعني أنه أضاع خريطة حقول الألغام التي يتجول فيها الأن” مضيفا “أما إذا أرسل قوات عسكرية فعلاً إلى ليبيا لمساندة حكومة فايز السراج كما يقول فهذا ليس له في نظري إلا تفسير واحد فقط وهو أن مرحلة تقسيم ليبيا إلى ثلاث دول قد بدأت وبمباركة دولية .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • كل المدن الليبية التي ليس تحت سيطرة ملشيات الوفاق و لايوجد بها متطرفين يجب أن يخرجوا في مطاهرات تدين التدخل التركي الفاسد، تحية للشعب التونسي الحر الذي يتظاهر ويرفض التدخل التركي في ليبيا،. الشعب الجزأىري نأمل منكم الخروج في مضاهرات ضد التدخل التركي الفاسد،. نحن اخوتكم وارجوا التظاهر،، كل الدول العربية و دول الاتحاد الافريقي عليها ان ترفض التدخل التركي في ليبيا

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  • إن شاء الله تنقسم في القريب العاجل لنتخلص من الشراقة .. لأن سبب مصايب ليبيا من الشرق … لو تخلصنا منهم بإذن الله طرابلس تستريح …

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