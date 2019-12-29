امغيب يحذر من دخول ليبيا في مرحلة التقسيم لثلاث دول

استبعد عضو مجلس النواب سعيد امغيب قيام تركيا بالتدخل العسكري في ليبيا مؤكدا أنه إذا فعل ذلك فإن هذا يعني بداية تقسيم ليبيا.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “ما زلت أقول إن (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان إلى هذه اللحظة يمارس سياسة التهديد والضغط والمشي في حقول الألغام وإنه عند نقطة معينة سوف يحاول الخروج كما فعل في المرات السابقة، مع أمريكا في قصة احتجاز القس الأمريكي ومع روسيا في قصة إسقاط الطائرة الروسية، لذلك لن يرسل قوات تركية ولن يغامر بذلك لأن ذلك يعني أنه أضاع خريطة حقول الألغام التي يتجول فيها الأن” مضيفا “أما إذا أرسل قوات عسكرية فعلاً إلى ليبيا لمساندة حكومة فايز السراج كما يقول فهذا ليس له في نظري إلا تفسير واحد فقط وهو أن مرحلة تقسيم ليبيا إلى ثلاث دول قد بدأت وبمباركة دولية .