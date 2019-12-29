بليحق: الجيش سيتصدّى بقوّة لـ”الاستعمار التركي”

أكد المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن قبرص أبدت، عبر رئيس برلمانها ديمترس سيلوريس، دعمها لتوجه مجلس النواب إلى الاتحاد الأوروبي بسحب الدعم والاعتراف بحكومة الوفاق عقب انتهاكها للاتفاق السياسي بتوقيع اتفاقيتي تعاون مع تركيا.

وشدد بليحق على أن الجيش الوطني سيكون له رد قاسٍ في حال تمادت تركيا وتدخّلت عسكرياً في ليبيا، وسيتعامل مع هذه الخطوة كـ”استعمار جديد لليبيا” وسيتصدّى لها بكامل قوّته.

وعلمت 218 من مصدر مطلع أن مُشاورات تركية تجري وراء الكواليس لتقديم موعد انعقاد الجمعية العامة للبرلمان المُقرّرة في الـ7 و8 من يناير والمعنية بتفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

وأكد المصدر أن اجتماعاً عُقد السبت بين رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب ورؤساء الكتل النيابية لاتخاذ القرار بشأن إلغاء إجازة رأس السنة لعقد الجلسة، وأشار ذات المصدر إلى ورود معلومات تُفيد بأن حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي له الرئيس التركي، سيُقدّم للبرلمان التركي مشروع إرسال جنود إلى ليبيا في الـ30 من ديسمبر، بموجب اتفاقية الدعم العسكري الموقعة مع الوفاق.

ومن المتوقع أن تُصوّت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مشروع إرسال جنود إلى ليبيا في الثاني من يناير المُقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية