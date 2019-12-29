طرابلس.. تطوّرات متسارعة وترقّب لـ”مفاجأة الجيش”

بشكل متسارع تتصاعد وتيرة الاشتباكات العسكرية في طرابلس بين قوات الجيش الوطني ومسلحي الوفاق، وبرزت مؤخراً التقدمات الميدانية لصالح الجيش في اليومين الأخيرين أهمها سيطرته الكاملة على طريق المطار بالتزامن مع تصريحات للمتحدث باسم الجيش أحمد المسماري بأن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين.

الاشتباكات الأخيرة حقق الجيش من خلالها السيطرة على مناطق استراتيجية في طريق المطار إلى خزانات النفط، مرورا بكوبري الفروسية ومعسكر النقلية، كما ضيق الجيش الخناق على مسلحي الوفاق ونشرت شعبة الإعلام الحربي مقاطع فيديو تظهر سيطرته على حي الزهور ومقر الكلية العسكرية في محور صلاح الدين حيث بات يسيطر على أغلب أجزائه.

من جانبها أعلنت قوات الوفاق شن هجوم في محور الرملة بمحيط مطار طرابلس الدولي متمكنة من السيطرة على عدة مبان بعد أن دمرت دبابتين وآلية مسلحة بحسب المركز الإعلامي لبركان الغضب.

وأضاف المركز أن طيران الجيش الوطني شن غارة على معهد الهندسة التطبيقية في بوغلاشة، بمدينة الزاوية، فيما أعلن الجيش الوطني أن القصف استهدف مقر كتيبة الفاروق التي يقودها القيادي في تنظيم القاعدة شعبان هدية المكنى بـ “أبي عبيدة ” والمصنف بقوائم المطلوبين لدى النائب العام وتعد هذه الضربات هي الخامسة على أهداف بمدينة الزاوية خلال أيام.

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