الجيش: أهالي طرابلس جاهزون للانتفاض على قوات الوفاق

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن أهالي طرابلس جاهزون للانتفاض على قوات حكومة الوفاق الليبية.

وبحسب موقع “سكاي نيوز” قال المحجوب إن “وحداتنا العسكرية قامت بتأمين المناطق التي استعادتها من قبضة المليشيات” مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على “وقف الدعم التركي المليشيات في ليبيا”.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قال الجمعة إنه لا يفصل قوات الجيش الليبي عن الأحياء الرئيسية للعاصمة طرابلس، إلا مسافة لا تتجاوز 300 متر فقط.