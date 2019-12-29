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الجيش: أهالي طرابلس جاهزون للانتفاض على قوات الوفاق

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن أهالي طرابلس جاهزون للانتفاض على قوات حكومة الوفاق الليبية.

وبحسب موقع “سكاي نيوز” قال المحجوب إن “وحداتنا العسكرية قامت بتأمين المناطق التي استعادتها من قبضة المليشيات” مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على “وقف الدعم التركي المليشيات في ليبيا”.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قال الجمعة إنه لا يفصل قوات الجيش الليبي عن الأحياء الرئيسية للعاصمة طرابلس، إلا مسافة لا تتجاوز 300 متر فقط.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • كل المدن الليبية التي ليس تحت سيطرة ملشيات الوفاق و لايوجد بها متطرفين يجب أن يخرجوا في مطاهرات تدين التدخل التركي الفاسد، تحية للشعب التونسي الحر الذي يتظاهر ويرفض التدخل التركي في ليبيا،. الشعب الجزأىري نأمل منكم الخروج في مضاهرات ضد التدخل التركي الفاسد،. نحن اخوتكم وارجوا التظاهر،، كل الدول العربية و دول الاتحاد الافريقي عليها ان ترفض التدخل التركي في ليبيا

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