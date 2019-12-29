وزير الدفاع التركي: مستعدون لإرسال قوات إلى ليبيا

نقلت وسائل إعلام حكومية تركية عن وزير الدفاع، خلوصي آكار، قوله الأحد، بشأن إرسال جنود إلى ليبيا: “إن الجيش التركي مستعد لحماية مصالح أنقرة في الداخل والخارج”.

وتسعى تركيا للحصول على تفويض برلماني لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بموجب مذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة بين الطرفين.

ويتوقع أن تتم مناقشة مذكرة طلب التفويض في البرلمان، الخميس المقبل، حسب مصادر في حزب “العدالة والتنمية” الحاكم.

وكان موقع “نورديك مونيتور” السويدي لفت قبل أيام إلى سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتكوين جيش من المرتزقة للقتال في ليبيا.

وأضاف أن عدنان تانري فردي، المستشار العسكري لأردوغان، أكد على ضرورة تأسيس أنقرة لشركة عسكرية خاصة للمساعدة في تدريب الجنود الأجانب، على اعتبار أنها أداة جديدة في السياسة الخارجية لتركيا، مثل “بلاك ووتر” الأميركية أو “فاغنر” الروسية، مشبها إياها بالصادرات الداعمة للاقتصاد.