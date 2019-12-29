الرئاسي عن مقاطع السوريين في طرابلس: “نتعرّض للتشويه”

نفى المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، صحة المقاطع المصورة التي تُظهر وجود مقاتلين سوريين في محاور طرابلس.

الرئاسي الذي طلب بصورة علنية الدعم العسكري من تركيا التي تُسيطر على تشكيلات مسلحة سورية تُدعى “فصائل المعارضة”، زَعَم أن هذه المقاطع التُقِطت في مدينة إدلب السورية.

وأكد في بيان له، عزمه ملاحقة كل من يُساهم في نشر هذه المقاطع قضائياً، باعتبارها محاولة يائسة لتشويه التقدّمات التي تحرزها التشكيلات المسلحة التابعة له، حسب وصفه.

وظهر المجلس الرئاسي عبر ما ورد ضمن بيانه في صورة “الطّرف المُغيّب”، إذ سارع لنفي وجود هؤلاء المُقاتلين، -رُبما لإخماد غضب رد فعل الليبيين- مُتناسياً التسخين التركي العَلَني لإرسال قوات أجنبية إلى ليبيا بمُباركة رئيسه فائز السراج.

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