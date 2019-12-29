الرئاسة التركية: “هجمات حفتر” ستُفشِل مؤتمر برلين

الناطق باسم الرئاسة التركية: إذا استمرت هجمات حفتر فلن يكون هناك جدوى لعقد قمة في برلين بشأن ليبيا
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كانت المشكلة تُحل بين إخواننا الليبيين ، ولا يحدث كل هذا مع الأسف، كان على المشير حفتر أن يتفاهم مع المجموعات المسلحة في طرابلس ومصراتة كما فعل الرئيس فائز السراج ويقتسم معهم السلطة وكل واحد يأخذ نصيبه يعني مع بعض حفتر والسراج والأخوة القادة التوار والأخوة المسيطرين على زمام الأمور في الجهة الغربية ما بين الزاوية والزنتان وسرت وغيرها 40 أو 50 حتى لو 300 شخص يتقاسم السلطة والثروة فيما بينهم ويبقى الكثير للشعب الليبي يعطى لهم يعد ذلك وتنتهي المشاكل ، ممكن يعاني المواطن قليلا من النقص وضياع بعض الحقوق لكن على الأقل يجتنب الحرب!
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أنت شخص مزور! تريد الفتنة ، تكتب باسم تونس وتهاجم في القيادة العامة وانت لست من تونس!
واضح انك غبي وحمار!
وكلامك هذا نعرفه جميعا!
انتم تريدون للمشير حفتر أن يكون نعجة بين المليشيات مثل السراج ، الذي يتقاسم مع المليشيات دور (رئيس) وجنود أمام العالم ، وفي الحقيقة! هو يلبي لهم ما يريدون بالمال وفي المقابل يأخذ حماية منهم..
قبحكم الله يا أندال
لم يبقى لنا الا جيشنا بقيادة المشير حتى يدمركم جميعا
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شين دخلك يامتخلف عقلى مثل المهبول جلول بالشأن اللييى ومين قال اننا نحتاج مؤتمر برلين فبعد سحق المليشيات والمرتزقة العثمانلى وتحرير طرابلس سيجلس الليبين الشرفاء معا بعد زفة من تبقى من الخوان للسجون فى ملابس نساوين ودفن من قتل منهم فى مقابر جماعية فى الصحراء بعدها لا توجد اى مشامل بين الشعب الليبى فبدون خوان نعيش فى امان مثل مصر والسودان ولينعم الاخوان المثليين بهوايتهم المفضلة فى السجون مثواهم الاخير
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كلبة الحق من تونس مسلى ومثير للسخرية فهو غبى جدا يذكرنى بعبدالفتاح موزه نائب حركة النهبة ورئيسها راشى الفنكوشى غبى مثله لما يكذب كذبة مضحكة فى قناة بى بى سى قال ايه ان حركة النعجة انفصلت عن تنظيم الاخوان اما هذا الخروف الغبى الذى تعود على بيع شرفه فى خيام النكاح ويرى امه واخته وزوجته يمتطيها احد اخوانه المجاهدين ومثل هذا الديوث يكون مثله الاعلى فائز السراج الامعة الذى باع عرضه وارضه ويتعامل معه اردوغان بحقارة مع ان اردوغان كلب حقير قال عنه ترامب احمق وراينا المتحدث باسم بوتن يعلن ان بوتن لا يرغب فى مكالمة اردوغان الان حيث يلهث لوقف اطلاق النار فى ادلب لانقاذ كلابه بينما يقول على السراج وهو فى تونس استدعيته الى تركيا ليوقع على الاتفاق وكانه عبد من عبيده هل كان هذا الكلب يستطيع ان يقول مثل هذا الكلام مع القذافى
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والله لو قفز اردوغان لأعلى الأعالي فلن يتجاوز كعب المشير حفتر
اردوغان جنب حفتر زي قرد جنب أسد
أردوغان اللي فاهم الإسلام بالمقلوب الأعجمي الجاهل
كلب حقير ولا يساوي بعرة
خلي نكتبها بالتركي للأتراك باش يعرفوا كلبهم:
Tanrım, eğer Erdoğan ayağa fırladıysa, en yüksek topuk alan Mareşal Hifter geçemez Erdoğan tarafı Hefter kostüm maymun tarafı aslan Cahil Ajami’de İslam’ı anlatan Erdoğan baş aşağı Köpek aşağılık ve çarpmaya değmez Türkçeye Türkçeye tercüme etmelerini, köpeklerini bilmelerini sağlayın:
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