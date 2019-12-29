السوق الموازية: انخفاض الدولار والإسترليني.. واستقرار اليورو

تباينت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الأحد، حيث انخفض الدولار والجنيه الإسترليني، فيما استقر اليورو والليرة التركية.

فقد هبطت العملة الأميركية بواقع 3 قروش، إذ سجلت 4.12 دينار للدولار الواحد، مقابل 4.15 دينار، في بداية تعاملات مطلع الأسبوع، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما الجنيه الإسترليني فقد انخفض بواقع قرشين، حيث سجل 5.30 دينار مقابل 5.32 دينار، أمس السبت، في حين حافظ اليورو على سعر الأمس عند 4.58 دينار.

كما استقرت الليرة التركية عند 0.70 دينار، والدينار التونسي عند 1.44 دينار ليبي، وهما سعرا تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

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