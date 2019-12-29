المقرب من “أسامة الجويلي”..تصفية آمر محور العزيزية في الزاوية

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن مسلحون قاموا بتصفية آمر محور العزيزية في قوات الوفاق المدعو مجدي عبدالسلام الطبطش الزنتاني أثناء تواجده في مدينة الزاوية.

وأوضح المصدر ان الزناتني من مواليد السبعيناتمؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن معرفة الأسباب الحقيقية وراء تصفيته.

وأفاد المصدر أن المغدور الزنتاني يعتبر قياديا ومسؤولا بمليشيا “المجلس العسكري ثوار الزنتان” بإمرة آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للوفاق اللواء أسامة الجويلي.

وأشار المصدر إلى أن الزنتاني مكلف بإمرة مجموعة من المرتزقة في معسكر اللواء الرابع في منطقة العزيزية.

ولفت إلى أن المغدور هو المسؤول عن سلاح “الكورنيت” من حيث التدريب والتنفيذ، ويعتبر الذراع الأيمن لـ”الجويلي”، مؤكدًا أنه تصفية الزنتاني تعتبر ضربة موجعة في صفوف قوات الوفاق.

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