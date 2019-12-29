أحوال الطقس في ليبيا ليوم الأحد

العنوان_ليبيا

توقع خبراء الطقس في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ان يتواصل ظهور السحب الركامية الكثيفة مع امطار على شمال البلاد هذه الليلة، مع تمركز منخفض جوي جنوب جزيرة كريت يساهم باشتداد فعالية التقلبات خاصة بالمناطق الشرقية والخليج.

وقال التقرير أن السحب تتكاثف مع رياح نشطة الى قوية بالساحل الشرقي والخليج، مضيفا أن هذه السحب تكون احيانا رعدية ومصحوبة بامطار جيدة الى غزيرة خاصة بالجبل الاخضر وسهل بنغازي.

فيما يشهد الساحل الغربي والدواخل والمرتفعات طقس كثيف السحب مع امطار متوقعة تكون متوسطة الى جيدة ورياح شمالية.

وفيما يخص طقس مناطق الوسط والجنوب فيكون قليل السحب الى غائم جزئيا مع تراجع بدرجات الحرارة.

وبحسب التقرير تكون كميات الامطار المتوقعة غدا تكون مابين 5-15 ملم وتتجاوز 25 ملم ببعض المناطق، مع تشكل الضباب بالمدن الجبلية شرق وغرب البلاد.

واشار التقرير إلى أنه سيبدأ وصول هواء قطبي بارد نحو شمال البلاد وبالتالي تتراجع الحرارة بشكل ملحوظ خاصة بالمدن الجبلية ولاحقا الدواخل والجنوب خاصة اثناء الليل والصباح الباكر حيث تسجل درجات تصل الى الصفر او اقل خلال 3 ايام القادمة.والله اعلم