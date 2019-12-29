290 سيارة أوروبية تصل ميناء بنغازي

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري وصول سفينة نقل السيارات «سينقل إيقل» وعلى متنها عدد 290 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

كان الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، أعلن وصول سفينة نقل المواشي «توليب» السبت، وعلى متنها 7500 رأس من الأغنام و300 رأس من الأبقار، قادمة من إسبانيا.

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كما أعلن الميناء الخميس الماضي، وصول ثلاث سفن شحن على متنها 600 حاوية بضائع وسلع مختلفة و489 سيارة، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية.

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