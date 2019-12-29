كونتي: طلبت من أردوغان عدم شن عملية عسكرية في ليبيا

العنوان_روما

اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أمس السبت أن فرض حظر جوي فوق ليبيا يمكن أن يسهم في وقف الأعمال القتالية في هذا البلد.

كونتي وفي ختام مؤتمر صحفي في روما وفقاً لما أوردته قناة “روسيا اليوم” قال:”نحن أمام واقع لا يتكون من جيشين فقط بل ومن مليشيات وقبائل أيضا مما يشير إلى تشتت هائل ولا أساس للتصور أن ثمة حلا عسكريا كفيلا بجلب الاستقرار إلى ليبيا في غضون أسابيع”.

وتابع أن إيطاليا كانت تتوقع أن يتطور النزاع في ليبيا إلى حرب بالوكالة، مشيرا إلى أن هذا التطور لن يقود سوى إلى إبعاد إمكانية وقف إطلاق النار، معرباً عن قناعته بأن حظرا جويا فوق ليبيا يمكن أن يكون أداة مناسبة لتحقيق هذا الهدف.

وأكد كونتي أنه طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإلحاح أثناء محادثاته معه الامتناع عن شن عملية برية في ليبيا لدعم حكومة الوفاق التي يقودها فائز السراج.

رئيس الوزراء الإيطالي أوضح أن العملية التركية من شأنها أن تفتح الطريق أمام تصعيد عسكري هائل سيقود إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين ولن يسمح لأحد بتحقيق انتصار.