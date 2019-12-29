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عن إرسال قوات إلى ليبيا ..وزير الدفاع التركي: قواتنا مستعدة لحماية مصالح وحقوق بلادنا

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار حول إرسال قوات تركية إلى ليبيا على أن القوات المسلحة التركية مستعدة لتولي المهام داخل وخارج البلاد من أجل حماية حقوق ومصالح تركيا.

أكار خلال اجتماع عقده مع قادة الوحدات التركية المتمركزة على حدود سوريا بحضور قيادات الجيش على خلفية التطورات في إدلب وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية اليوم الأحد تطرق إلى مذكرة التفويض المتوقع تمريرها من البرلمان التركي من أجل إرسال قوات إلى ليبيا.

وشدّد وزير الدفاع التركي في هذا الصدد على أن القوات المسلحة التركية مستعدة لتولي المهام داخل وخارج البلاد من أجل حماية حقوق ومصالح تركيا.

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • اكار حمار خان زملاؤه فى الجيش لصالح الكلب اردوغان وسيتم حتما القصاص من هذا الحمار اكار عندما يتجمع الثوار فى تركيا ويسحلوه فى الشارع مع اردوغان وزوجته امينة بعد الهزيمة فى سوريا وليبيا

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  • الا يخجل هذا الاكار الحمار من هزيمته المدوية فى ادلب على يد الاسد مدعوما بالدب الروسى والكلب المسعور يلعب به الكبار ترامب وبوتن ترامب يقول عليه فى خطاب رسمى لم يقله حتى لاعادائه فى ايران لاتكن احمق والا دمرت اقتصادك وبوتن يرفض ان يتصل بع حاليا كما قال المتحدث باسم بوتن الذى قال ان بوتن غير مستعد للكلام مع اردوغان ياكسوفى اه ياكسوفى ولم يجد الا الاحقر منه السراج يتعالى عليه ويقول فى تونس استدعيت السراج للتوقيع على الاتفاقية كما لو كان عبدا ذليلا عنده ونسى هذا الحمار ان السراج امعة تافه لا يمثل ليبيا وان المشير سيكسر انفك ياحقير انت واخوانك الصراصير فحفيد عمر المختار جبار جرب وانت ترى الجحيم وتسقط فى جهنم

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