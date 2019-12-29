عن إرسال قوات إلى ليبيا ..وزير الدفاع التركي: قواتنا مستعدة لحماية مصالح وحقوق بلادنا

ليبيا – أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار حول إرسال قوات تركية إلى ليبيا على أن القوات المسلحة التركية مستعدة لتولي المهام داخل وخارج البلاد من أجل حماية حقوق ومصالح تركيا.

أكار خلال اجتماع عقده مع قادة الوحدات التركية المتمركزة على حدود سوريا بحضور قيادات الجيش على خلفية التطورات في إدلب وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية اليوم الأحد تطرق إلى مذكرة التفويض المتوقع تمريرها من البرلمان التركي من أجل إرسال قوات إلى ليبيا.

وشدّد وزير الدفاع التركي في هذا الصدد على أن القوات المسلحة التركية مستعدة لتولي المهام داخل وخارج البلاد من أجل حماية حقوق ومصالح تركيا.

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