المرصد السوري: الفصائل السورية التي أرسلها أردوغان إلى ليبيا عبارة عن مرتزقة

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن الفصائل السورية التي بعث بها الرئيس التركي رجب أردوغان لتقاتل في طرابلس تتبنى أيديولوجية الارتزاق، مشيرا في تصريح أمس لقناة ليبيا، إلى أن مراكز تدريبهم موجودة في سوريا، أما مراكز التجمع فهي على الأراضي التركية، كما أوضح أن هؤلاء المقاتلين لا يشكلون القوة الكافية لقلب الموازين في طرابلس ومواجهة الجيش الوطني.

رامي عبد الرحمن قال أيضا إن الفصائل التي نقلتها تركيا من شمال سوريا إلى طرابلس وظهرت في الفيديو من أسوأ فصائل المعارضة على الإطلاق، ومارست جرائم بحق السوريين الأكراد والعرب لأن غالبية عناصرها ينحدرون من أصول تركمانية سورية .

وأضاف أن تلك المجموعات قاتلت بطلب تركي .

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