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السيسي يبحث سبل تسوية الأزمة الليبية بما يسهم في القضاء على الإرهاب

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المخابرات العامة وعدداً من الوزراء.

جانب من اجتماع الرئيس المصري مع وزير دفاعه ورئيس جهاز المخابرات المصري وعدد من وزراء الحكومة المصرية

بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح بأن الاجتماع تطرق إلى عدد من الموضوعات من بينها تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي.

وكشف راضي على مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها وبما يسهم في القضاء على الإرهاب ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • النظام المصري – حسب ما وصفه مجلس الامن نظام قمعي وارهابي تحت ادارة السيسي ولا توجد فيه حرية التعبير وارتكب جراءم ضد شعبه – والارهاب القادم من مصر وقطر اخطر من الجماعات المسلحة في ليبيا . والتدخلات المصرية تزيد الوضع تعقيدا على حسب ما وصفه مجلس الامن .

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