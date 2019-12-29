السيسي يبحث سبل تسوية الأزمة الليبية بما يسهم في القضاء على الإرهاب

ليبيا – اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المخابرات العامة وعدداً من الوزراء.

بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح بأن الاجتماع تطرق إلى عدد من الموضوعات من بينها تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي.

وكشف راضي على مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها وبما يسهم في القضاء على الإرهاب ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة.