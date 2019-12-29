زعيم حزب الشعب التركي المعارض: السياسة الخارجية لأنقرة مبنية على نهج الإخوان المسلمين

ليبيا – انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيس في تركيا كمال كيليتشدار أوغلو بشدة رغبة الحكومة التركية في إرسال جنود أتراك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق.

كيليتشدار أوغلو أعلن في تصريحات صحفية في أنقرة أمس السبت وترجمت وكالة “نيو ترك بوست”مقتطفات منها عن معارضة حزبه الشديدة لأي قرار من شأنه أن يؤدي إلى سفك دماء الجنود الأتراك في الخارج.

وقال إن:”السياسة الخارجية تفتقر إلى العمق والتاريخ والخبرة في وزارة الخارجية وأنها مبنية على نهج الإخوان المسلمين”.

زعيم حزب الشعب الجمهوري أكد أن سياسة أنقرة تجاه سوريا وليبيا ستجلب المزيد من الأضرار أكثر من المكاسب لتركيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية