تركيا : محاولات لاقناع المعارضة بتمرير مذكرة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

من المقرر أن يجتمع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع قادة ثلاثة أحزاب المعارضة يوم الاثنين، لإقناعهم بتمرير مذكرة تفويض إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، خلال الجلسة المتوقع عقدها هذا الأسبوع المقبل.

وبحسب صحيفة الزمان التركية حذر الوزير التركي من أن الصراع الليبي يهدد “بانزلاق البلاد إلى الفوضى” وأن تتحول ليبيا إلى سوريا أخرى، في محاولة لكسب تأييد برلماني واسع يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا تلبية لطلب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

واستبق رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، لقاء وزير الخارجية وأعلن رفضه إرسال قوات تركية إلى ليبيا، موضحا أن نواب حزبه سيقفون ضد تمرير مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وقال كيليتشدار أوغلو الذي قبل دعوة وزير الخارجية: “لا نريد أن تسيل دماء جنودنا على الصحاري العربية. ما هو الدافع وراء إرسال جنودنا لكي يسقطوا شهداء في صحاري العرب؟”.