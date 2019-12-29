الغرياني: الاتفاقية الأمنية مع تركيا تستوجب على الوفاق دفع 6 مليار دولار نظير الدعم المقدم

وأشار إلى أن الاتفاقية البحرية التي وقتعها حكومة الوفاق مع أردوغان سمحت له بالالتفاف على قبرص واليونان والوصول إلى شرق المتوسط لتحصل تركيا على نصيب في الثروات الموجودة.

وشدد على أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الوفاق وتركيا تستوجب على الوفاق دفع مبلغ يتراوح بين 5 إلى 6 مليار دولار نظير الدعم المقدم وهو ما سيمنح حكومة أردوغان “انفراجة مؤقتة” للأزمة المالية الخانقة التي تعصف بتركيا كما أن جزء منها سيوجه لحزب العدالة والتنمية الذي يتبعه أردوغان لدعم الانتخابات المقبلة في البلاد، مشيراً إلى أن تدخل أردوغان في ليبيا محاولة لتحقيق مكاسب بعد فشلة في مواجهة الأكراد وخسائره في سوريا.

كما أرجع سبب التدخل التركي المباشر الأخير في الملف الليبي إلى فشله في تحقيق نتائج ملموسة بعد تقديمه للدعم الفني واللوجستي وغرف العمليات والطائرات المسيرة طيلة المدة الماضية للمجموعات المسلحة التابعة للوفاق والتي عجزت عن تغيير مسار المواجهات.

ونوّه إلى أن التدخل المباشر بإرسال قوات تركية إلى ليبيا سيكون صعب وذلك لسيطرة الجيش على المنافذ الجوية المحتملة لاستقبال الجنود متمثلة في مصراتة وطرابلس، لافتاً إلى إمكانية التحايل على ذلك باستعمال الطيران المدني في نقلهم.

وقال إن الغلبة ستكون للجيش بعد إظهاره الحرفية والبسالة طيلة المواجهات السابقة، وربط زيارة أردوغان الأخيرة لتونس بمحاولة الحصول على منفذ لإدخال الجنود مستبعدا الدخول لقوات تركية مباشرة، متوقعا أن يتم إرسال قوات من المجندين “المرتزقة” حسب وصفه، من القوات السورية الموالية لتركيا في إدلب، في حين يتولى ضباط من المخابرات التركية غرف التحكم والسيطرة والعمليات.