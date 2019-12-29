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مستشار وزير الخارجية اليوناني: سنشكل جبهة مع مصر وقبرص لصد تحركات أردوغان بالقوة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال مستشار وزير الخارجية اليوناني للعلاقات الدولية فانجيليس بوسدكوس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمارس سياسة نطح الحيط باستمراره في لعبة الاتفاق الأمني والعسكري مع ما يسمى حكومة الوفاق لتبرير نقل قوات عسكرية تركية إلى طرابلس بعد سنوات من نقل المرتزقة وفلول العناصر الإرهابية إلى ليبيا.

بوسدكوس أوضح في تصريحات لصحيفة “البيان” أمس السبت أن هذا أمر لا تقبله اليونان ولا يقبله الشركاء في قبرص وفي دول شمال إفريقيا التي عانت وتعاني من الإرهاب المنطلق من ليبيا وعصابات تهريب السلاح التي أغرقت إفريقيا وخاصة الشمال بالسلاح.

وأضاف مستشار وزير الخارجية اليوناني :”يحق لليونان وقبرص ومصر تشكيل جبهة مواجهة على المثلث (جزيرة كريت مصر، شرق ليبيا) لصد تحركات أردوغان بالقوة وفي حال تصديق البرلمان التركي على ما يسمى قرار دعم ليبيا عسكرياً.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • بالقوة….؟ لا أنتم تقدرون ولا تجرؤن. في 20يوليو 1974غزت تركيا قبرص بعدما دبر المجلس العسكري اليوناني انقلابا علي حكومة قبرص لكن الغريب ان اليونان لم تصمد ثلاثة ايام وسقط المجلس العسكري بعد 3 ايام ولم تكن حينها تركيا 9 قوة عسكرية في العالم. وعلي كل حال الأتراك يتمنون لو تكون رجال ولو ليوم واحد وتفعلونها.

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