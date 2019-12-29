تعرف على حصيلة الحوادث المرورية لشهر نوفمبر 2019

كشفت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، عن الإحصائية المسجلة بإدارة شؤون المرور والتراخيص على مستوى مديريات الأمن بالمناطق عن شهر نوفمبر (11) لعام 2019م.

وأوضحت الإحصائية، أنه تم تسجيل 144 حالة وفاة، و161 إصابات بليغة، أما الإصابات البسيطة بلغت 149 إصابة، بينما سجلت قيمة الأضرار بحوالي 2255250 دينار ليبي، لافتة إلى أن أسباب الحوادث المرورية تعود إلى المركبة والطريق والسائق المركبة الآلية، الذي يتحمل خمسة وثمانين في المائة من الحوادث المرورية، وإن أكثر العوامل التي تؤدي إلى الحوادث المرورية تجاوز السرعة المسموح بها، ونقص كفاءة وتجهيز المركبة وشروط الأمن والمتانة بها، ونقص الانتباه والتركيز من السائق، والقيادة في ظروف مناخية غير مناسبة، والقيادة في حالات نفسية وانفعالية غير مستقرة، واستعمال الهاتف النقال، وكون السائق هو العنصر العاقل والمتحكم في كيفية التعامل مع المركبة والطريق، فإن المسئولية الأكبر تقع على عاتقه في تفادى أو الوقوع في حادث مروري.

ودعت وزارة الداخلية، كافة سائقي المركبات الآلية، باحترام القواعد المرورية وبذل مزيد من الجهد للحد من هذه الحوادث المؤلمة، والتي تسبب فقدان الكثيرين حياتهم، وحياة من حولهم.