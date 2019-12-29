المستشار صالح: أردوغان استغل الانقسامات وسيطرة الإرهابيين على طرابلس للتدخل في شؤوننا الداخلية

ليبيا – قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغل الانقسامات في ليبيا إلى جانب سيطرة الإرهابيين على طرابلس للتدخل في شؤون البلاد الداخلية.

المستشار صالح أشار في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي ديمتريس سيلوريس أمس السبت وفقاً لما نقلته صحيفة “العين” الإخبارية عن وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن التحركات التركية تزيد من حدة التوتر وتعمل على زعزعة استقرار المنطقة ككل.

ووفقا لوكالة الأنباء القبرصية فقد لفت رئيس البرلمان إلى أن فائز السراج غير مخول بالتوقيع على أي اتفاقات بمفرده لأنه وفقا للاتفاق على عمل الحكومة فإنه يجب أن يوافق 9 أعضاء بالمجلس الرئاسي إلى جانب موافقة البرلمان.

وأضاف أن إعلان تركيا استعدادها لإرسال قوات إلى ليبيا غير مقبول وتدخل سافر في الشؤون الداخلية، مستطرداً حديثه”أردوغان أرسل في الماضي مركبات وعربات مدرعة وأنواعا مختلفة من الأسلحة وأعلن مؤخراً أنه سيرسل قوات للقتال في ليبيا”.

وأوضح أن هدف أردوغان هو استفزاز الدول في شرق البحر المتوسط والتدخل في المناطق الاقتصادية الخالصة في هذه الدول دون الوضع في الاعتبار الحقوق السيادية براً وبحراً.

كما أكد المستشار صالح ونظيره القبرصي إدانتهما اتفاقية الحدود البحرية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق التي لم يصدق عليها البرلمان الليبي باعتبارها “انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتخلو من أي أساس قانوني”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية