أبوسبيحة يدعو لمصالحة وطنية شاملة في ليبيا

همسة يونس- بوابة إفريقيا الإخبارية |

29 December, 2019

وجه رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل ومدن وقرى فزان، علي مصباح أبوسبيحة، رسالة إلى جميع أطراف الشعب الليبي، تحت عنوان (نداء من القلب إلى كل الليبيين).

ودعا أبوسبيحة، في نص رسالته -التي خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها-، إلى عقد مؤتمر تأسيسي يضم جميع مكونات الشعب الليبي، بما فيها الأطراف المتصارعة، ليكون المدخل لمصالحة وطنية شاملة تعالج تداعيات الأزمة، على أن يكون أبرز مخرجاته حكومة أزمة سقفها الزمني ستة أشهر إلى سنة وبصلاحيات محدودة تتركز في أمور ثلاث هي الترتيبات الأمنية، ومعالجة المختنقات المعيشية الملحة، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية، لتكون نهاية للمراحل الانتقالية التي طالت والانتقال إلى مرحلة الاستقرار.