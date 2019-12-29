نائب بالبرلمان القبرصي: سنجري تحركات عسكرية دفاعية لمواجهة تحركات أردوغان في المتوسط

ليبيا – قال عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس نواب قبرص فوتيس كورنيليو إن ما يسميه الرئيس التركي رجب طيب أردوغانترسيم الحدود البحرية مع ليبياشطط فترسيم الحدود لا يكون منفرداً أو بقرار فردي من دولة ما كذلك التعاون العسكري أو الاتفاق الأمني غير قانوني كونه تم مع طرف فاقد الشرعية في ليبيا.

كورنيليو أضاف في تصريح لصحبفة “البيان”الإماراتية أمس السبت بأن أي تحرك عسكري للقوات التركية سيرد عليه تحت بند العدوان ومصر جادة في مواجهتها بحسب ما أعلنته مؤخراً كذلك قبرص واليونان والشركاء الأوروبيون.

وتابع حديثه:”هناك تحركات عسكرية دفاعية وتأمينية بالفعل اتخذتها دول محور تأمين شرق المتوسط مصر واليونان وقبرص وأصبحنا قادرين على المواجهة منذ اللحظة خاصة بعد إعلان جل القوى الدولية رفضها لتحركات أردوغان خاصة أن المعلومات الأمنية المؤكدة للغرب توثق خريطة انتشار وتحرك مرتزقة أتراك”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية