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المشري: مصر تقود إنقلاباً في ليبيا .. وسننتصر على محور الشر بمساعدة تركيا

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إنه لا مكان لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) في أي تسوية سياسية.

المشري وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية اليوم الأحد وتابعته صحيفة المرصد زعم أن المشير حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يستعينان بالخارج خصوصاً الدول الاقليمية منذ عام 2014 على حد زعمه.

وأضاف:” لم يلتفت إلينا أحد طوال الفترة الماضية حتى أصبحنا لا نثق بالشرعية الدولية لذا توجهنا إلى تركيا بعدما استعان حفتر وعقيلة صالح بفرنسا وإيطاليا” ، مضيفاً :”الطرف الآخر هو الذي أجبرنا على اللجوء إلى تركيا لمواجهة الفتنة ،متهماً في الوقت ذاته مصر بأنها تقود إنقلاباً في ليبيا.

وأكد رئيس مجلس الدولة الإستشاري أنه لا يمكن للجزائر أبدا القبول بقوات مصرية على حدودها، معرباً عن تفائله بانتهاء الأزمة العام المقبل.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • هوهو كمان يا مشرى .. انبح زى مانت عايز .. كلها ايام معدودة و هانشوفك مشرف فى سجن ابوسليم او قرقاش للامراض النفسية ..

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    • الشعب يريد اعدام الخوان الذين يستغيثوا بالمختل العثمانى المهزوم فى ادلب على الحدود ويهدد بامجاد الجدود تعالى حيتان البحر فى انتظار وجبة شهية تركية

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  • ياحمار يامشرى شرف لمصر ولا اى دولة عربية ان تدعم الجيش الوطنى الليبى من ابناء الشعب الليبى فى حربه ضد الخوان شر خلق الله الذين لفظهم الشعب الليبى كله ولهذا استعانوا واستغاثوا بسلطان الدعارة التركى الجبان الذى يعرف انه هالك لامحالة وتاكد ان الشعب المصرى والتونسى والحزائرى داعمين للجيش الوطنى اللييى ضد الخوان والاحتلال العثمانى ولا تنسى ياحمار ان مصر دائما مع الحق وهى من وقفت مع الثورة الحزائرية ضد الاحتلال الفرنسى فمصر الشقيق الاكبر لكل العرب ولم تكن يوما دولة محتلة مثل تركيا فجيش مصر وليبيا والجزائر كانوا فى حرب اكتوبر يحاربون اليهود معا واليوم معا لمحاربة اخوان اليهود فى ليبيا شر خلق الله فالاخوان واسرائيل صناعة انجليزية

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  • شكلك سيكون مسخرة وانت لابس ملابس النساوين مع حبيبك اللدود المشرى وفافى الشراح ودبرز والشاطر والفقيه وغيرهم فى زفة طرابلس على انغام الموسيقى العسكرية على واحدة ونصف السراح واحدة وانتى النفص ياطفس

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  • ما احلى الانقلاب على الخوان المغتصبين للسلطة وسراق المال العام والخونة للاوطان انقلاب شعبى يجعل رأس المشرى تنقلب وجهه مكان قفاه ياولداه انتهى الدرس يامشرى نفسك فى ايه قبل ما تتشنق على اعمدة فى ميدان الشهداء مع اخوانك الاغبياء وهو اروغان كان نفع مرسى لما مات واندفن والا الخوان المجرمين الذين تم شنقهم قصاصا لدرجة ان اردوغان سلم واحد منه كان فى تركيا لمصر فى صفقة ما وحتى من يهرب منكم سنشتريه من اردوغان كام دولار فى رصيده بامريكا يسلمكم بسهولة

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