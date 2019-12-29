اخبار ليبيا الان

توفير التطعيمات لمركز الرعاية الصحية في بني وليد

تم النشر منذُ 25 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرع مركز الرعاية الصحية بني وليد في تطعيمات الفئات العمرية التي تبدأ من أسبوع وحتى 9 أشهر وذلك بعد أن تم توفير أغلب التطعيمات بالبلدية.

ووفر مكتب الرعاية الصحية بالبلدية كافة التطعيمات باستثناء تلك التي تخص مرض الحصبة الخاصة بالفئة العمرية السنة والسنة والنصف التي لم يستطع المركز الوطني توفيرها حتى الآن.

وتعد أغلب التطعيمات متوفرة داخل مكتب الرعاية الصحية والمراكز الصحية العاملة في مجال التطعيمات في ظل جهود متواصلة يقوم بها العاملون بالمكتب من أجل توفير ما يلزم للمواطنين من تطعيمات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك