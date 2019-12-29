توفير التطعيمات لمركز الرعاية الصحية في بني وليد

شرع مركز الرعاية الصحية بني وليد في تطعيمات الفئات العمرية التي تبدأ من أسبوع وحتى 9 أشهر وذلك بعد أن تم توفير أغلب التطعيمات بالبلدية.

ووفر مكتب الرعاية الصحية بالبلدية كافة التطعيمات باستثناء تلك التي تخص مرض الحصبة الخاصة بالفئة العمرية السنة والسنة والنصف التي لم يستطع المركز الوطني توفيرها حتى الآن.

وتعد أغلب التطعيمات متوفرة داخل مكتب الرعاية الصحية والمراكز الصحية العاملة في مجال التطعيمات في ظل جهود متواصلة يقوم بها العاملون بالمكتب من أجل توفير ما يلزم للمواطنين من تطعيمات.

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