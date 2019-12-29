وفد إثيوبي يزور طرابلس للتحقق من جثث “داعش سرت”

وصل إلى طرابلس وفد يمثل الحكومة الإثيوبية لعقد اجتماعات مع مسؤولين في وزارة العدل والخارجية ومكتب النائب العام ومركز الخبرة القضائية.

ويترأس الوفد الذي وصل إلى مطار معيتيقة بطرابلس، مستشار الشؤون الاجتماعية برئاسة الوزراء ومدير إدارة الشؤون الأفريقية بالخارجية الإثيوبية.

ومن المقرر أن يتجه إلى مدينة مصراتة من أجل متابعة جثث الموتى مجهولي الهوية الذين قتلوا في حرب تحرير سرت من تنظيم داعش.

كما سيُشرف الوفد على إجراء التحاليل للتأكد من جنسيات أصحاب الجثث واستلامهم في حال ثبوت انتمائهم لأثيوبيا وتأتي الزيارة بهدف التعاون بين البلدين بالطرق القانونية.

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