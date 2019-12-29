صيانة مباني مراقبة تعليم سرت بـ1.5 مليون دينار

استكملت أعمال الصيانة الشاملة لمباني مراقبة تعليم سرت ومكتب الامتحانات، عن طريق شركة الاتفاق للمقاولات، بتكلفة إجمالية نحو مليون وخمسمائة ألف دينار، وذلك ضمن أعمال صندوق دعم الاستقرار الذي تديره وزارة التخطيط بحكومة الوفاق وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات في البلدية لـ«بوابة الوسط»، إنه جرى عمل صيانة للمقر المكون من طابقين وما به من ملاحق ومكاتب إدارية تفوق 60 مكتبا وقاعات للاجتماعات، مشيرا إلى أن الصيانة تشمل «الترميمات والسباكة والمواد الصحية والإنارة والأبواب والنوافذ والطلاء والكهرباء»،

اقرأ أيضا: مركز صحي بسرت يغلق أبوابه أمام المرضى لانعدام الإمكانات

ولفت إلى صندوق دعم الاستقرار، بالتنسيق مع المجلس البلدي، ساهم في صيانة 12 مؤسسة تعليمية، فيما يجري العمل حاليا على صيانة مؤسسات تعليمية أخرى ومرافق صحية فى نطاق البلدية.

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق دعم الاستقرار في ليبيا عملا خلال الأشهر الماضية على صيانة عدد لا بأس به من المدارس في سرت بعد تعرضها للدمّار عقب الحرب التي دارت مؤخرا في المدينة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا