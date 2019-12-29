الرئاسي يدرس قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحالة الليبية

عقد النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبد السلام كاجمان، اليوم الأحد، اجتماعًا ضم كل أعضاء مجلس الدولة “بشير الهوش، موسى فرج، عبدالقادر محمد”، ووكيل وزارة العدل للشؤون حقوق الإنسان خالد أبوصلاح، ومستشار وزارة الخارجية لشؤون مجلس الأمن سفيان القبي.

وتم خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، استعراض ودراسة قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحالة الليبية وعرض الخطة المقدمة من وزارة الخارجية للتصدي لتداول القضية الليبية لعرضها على حكومة الوفاق، حيث شدد المجتمعون، على جهود اللجنة المكلفة لمتابعة مخالفات حقوق الإنسان التي قدمت تقريرها عن الفترة من 4-4-2019م إلى 10-9-2019م وهي الآن بصدد استصدار تقريرها من الفترة 17-9-2019م حتى صدور التقرير الذي يتضمن توثيقًا كاملًا لخروقات حقوق الإنسان.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعاتها بشكل دوري بين ممثلي المجلس الرئاسي وممثلين عن وزارتي العدل والخارجية وأعضاء مجلس الدولة ودعوة أعضاء مجلس النواب لمتابعة مواضيع النقاش.