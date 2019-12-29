عقب ظهورهم في طرابلس.. مدير المرصد السوري للمعارضة يؤكد أن النظام التركي ينقل إرهابيين إلى ليبيا

طرابلس-العنوان

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن تركيا تقوم بتجنيد مقاتلين سوريين معارضين من المكون التركماني للانخراط بمؤسسات أمنية تركية تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وأشار عبد الرحمن في مداخلة هاتفية عبر قناة الغد، إلى أن تركيا بقيادة أردوغان بدأت نقل “المسلحين الجهاديين” عبر أراضيها من شمال إفريقيا إلى ليبيا في الأول من أكتوبر المنصرم.

وأضاف أن أنقرة استغلت التكوين التركماني لتجنيد ما يقرب من 500 مسلح وهم الآن في تركيا وربما وصلوا إلى ليبيا، مؤكدا أن هناك مجموعة من الاستطلاع وصلت طرابلس الأسبوع الماضي لنقل مزيد من المقاتلين إليها تحت مسمى مؤسسات أمنية.

وعن نقطة انطلاق هؤلاء المقاتلين، كشف عبد الرحمن، أن نقطة الانطلاق ستكون من عفرين والأراضي المفتوحة بشكل عام، لافتا إلى أن أغلبيتهم من ميليشيا فرقة “السلطان مراد” وبعض الفصائل الأخرى.

وأفادت مصادر سورية معارضة بقيام تركيا بتجنيد مسلحين عبر الفصائل الموالية لها في الشمال السوري وإرسالهم إلى ليبيا.

ووفقا لهذه المصادر، قامت طائرتان برحلتين من إسطنبول إلى طرابلس نقل على متنهما مقاتلون من سوريا.

وتناقلت أنباء حول وجود مخطط تركي لنقل مقاتلين من شمال سوريا إلى ليبيا، وهو ما لم تعلق عليه أنقرة نفيا أو إيجابا.

وكان قد نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان التابع للمعارضة السورية لقطات لأول ظهور للإرهابيين السوريين التابعين لما يسمى ” لواء السلطان مراد وفيلق الشام ” بقيادة الإرهابي السوري ” فهيم عيسى ” في اشتباكات مع الجيش خلف معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين بطرابلس.