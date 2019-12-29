اختتام منتدى الطاقات المتجددة في بنغازي

اختتمت بمدينة بنغازي، فاعليات منتدى الطاقات المتجددة والذي أقيم تحت شعار (نحو بيئة نظيفة وتكنولوجيا حديثة)، برعاية الشركة العامة للأعمال الكهربائية القابضة وتنظيم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة والهيئة الوطنية لتعليم التقني والفني بالحكومة الليبية المؤقتة.

وكانت فعاليات المنتدى، قد انطلقت بمشاركة نخبة من المحاورين من اساتذة ومهندسين بالجامعات والكليات التقنية والمراكز البحثية والشركات الوطنية ومهتمين بهذا الشأن بحضور كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدرى، وعضو لجنة الطاقة بمجلس النواب النائبة عائشة الطبرقي، ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية سالم الفاخرى، ووكيل وزارة الاعلام والثقافة محمود امجبر، ورئيس مجلس ادارة الشركة العامة للأعمال الكهربائية القابضة ايمن الذيب، ورئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء محمد الأشهب، والمدير التنفيدي لشركة العامة للكهرباء صلاح العبار (المكلف).

وتم خلال المنتدى استعراض العديد من الورقات العلمية، وكذلك الخطة الاستراتيجية 2020-2030 لطاقات المتجددة بالهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة والتي هدفها تنوع مصادر انتاج الطاقة.