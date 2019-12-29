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إحباط محاولة تهريب 31.5 ألف يورو عبر منفذ رأس إجدير

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الجمارك، الأحد، إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي عبر عبر المنفد الحدودي رأس إجدير.

وأشارت المصلحة، في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الأحد، إلى ضبط مواطن تونسي الجنسية عبر المنفد وبحوزته كمية من الأموال الأجنبية كانت مخبأة في سيارته تقدر القيمة 31.5 ألف يورو. وجرى إحالة المتهم إلي النيابة المختصة لاتخاد الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتفاقمت مشكلة التهريب على الحدود الليبية – التونسية منذ العام 2011، وتنوعت المواد المهربة بين الوقود والأموال والمخدرات.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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