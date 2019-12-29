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عام 2020 سيكون عام الخلاص .. المشري: محور الشر الذي يعادي ثورات الربيع العربي يهزم الآن

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، إن المجتمع الدولي لا يريد من ليبيا إلا البترول ومكافحة الإرهاب.

المشري أضاف، في مداخلة هاتفية على قناة الجزيرة القطرية، أن المجتمع الدولي يريد لليبيا ديكتاتورا يحكمها ويضمن للمجتمع الدولي استمرار هذين السببين.

وتابع نحن نعول على شبابنا وقواتنا وهذا ليس تفاؤلا، بل نراه بأعيننا، ونرى الآن محور الشر برئاسة محمد بن زايد، الذي يعادي ثورات الربيع العربي يهزم الآن، وسنة 2020م ستكون عام الخلاص .

وتقدمت حكومة الوفاق بطلب رسمي إلى تركيا للحصول على الدعم العسكري لمساندتها في معركتها من أجل البقاء في السلطة، حيث استجابت أنقرة بالفعل وبدأت في إرسال المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية.

يشار إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر أعلن انطلاق ساعة الصفر لتحرير طرابلس، قائلا: “ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ الصبر منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرًا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح قد حانت”.

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اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • نعم ان سنة 2020 ساعة الخلاص من الخوان شر خلق الله فى ليبيا بعد ان تأكد الجميع عمليا انهم بالفعل باعوا ليييا لخليفتهم المتخلف الذى قال ان ليبيا ارث عثمانى فاى ربيع عربى ياحمار فى ظل خوان للاوطان مكانهم الطبيعى السجون والنصر اصبح قريبا جدا فانتم فى مرمى بندقية قنص فما يفصل الجيش عن قلب العاصمة اربعة كيلومترات فقط والجيش الوطنى يسيطر تماما على اجواء المعركة والان يدك مليشياتكم فى طرابلس سبع غارات حاليا والبقية تاتى وقبل نهاية الاسبوع ستكون فى السجن ياحمار ياغبى

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  • ثورة امك يا ذيوث يا منطوس يا معفن. اما انه عام خلاص فعلا سيكون كذلك باذن الله لما نتخلصوا من زومتك يا متخلف يا كلب

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  • من الاخر ياغبى عام 2020 عام الخلاص من الخوان وانتخاب المشير خليفة عمر المختار حفتر رئيسا لليبيا وسيتم تغيير اسم ميدان الشهداء الى ميدان الشهيد معمر القذافى وسجن ابوسليم الى سجن طره ومستشفى قرقارش الى مستشفى قرقارش والان الجيش الوطنى فى قلب طرابلس ويستغل غباوة الخوان كالعادة للمرة المائة يفتح مصيدة فى الرملة ليستدرجهم من الاحياء السكنية ليسهل ضربهم بالمدفعية والطائرات والنصر اصبح قريبا جدا

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