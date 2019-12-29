عام 2020 سيكون عام الخلاص .. المشري: محور الشر الذي يعادي ثورات الربيع العربي يهزم الآن

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، إن المجتمع الدولي لا يريد من ليبيا إلا البترول ومكافحة الإرهاب.

المشري أضاف، في مداخلة هاتفية على قناة الجزيرة القطرية، أن المجتمع الدولي يريد لليبيا ديكتاتورا يحكمها ويضمن للمجتمع الدولي استمرار هذين السببين.

وتابع نحن نعول على شبابنا وقواتنا وهذا ليس تفاؤلا، بل نراه بأعيننا، ونرى الآن محور الشر برئاسة محمد بن زايد، الذي يعادي ثورات الربيع العربي يهزم الآن، وسنة 2020م ستكون عام الخلاص .

وتقدمت حكومة الوفاق بطلب رسمي إلى تركيا للحصول على الدعم العسكري لمساندتها في معركتها من أجل البقاء في السلطة، حيث استجابت أنقرة بالفعل وبدأت في إرسال المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية.

يشار إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر أعلن انطلاق ساعة الصفر لتحرير طرابلس، قائلا: “ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ الصبر منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرًا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح قد حانت”.

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