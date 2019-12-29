هاتفيا.. بوتين وميركل يبحثان الملف الليبي

استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا، من المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، لبحث تطورات الملف الليبي.

وأكد الكرملين، في بيان أصدره عقب المكالمة، -التي قال إنها أجريت بمبادرة من الجانب الألماني-بأن الطرفين تبادلا الآراء بشأن التطورات الأخيرة في ليبيا، حيث أكد الطرفان ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة في ليبيا.

وشدد بوتين وميركل، حسب البيان، على “جدوى تكثيف الجهود السياسية الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأزمة هناك، بما في ذلك بوساطة ألمانيا والأمم المتحدة”.

يشار إلى أن ألمانيا تستعد لاستضافة مؤتمر دولي في برلين أوائل يناير المقبل بمشاركة الرئيس الروسي لبحث سبل إيجاد حل للنزاع المستمر في ليبيا.