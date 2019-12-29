وزيرة الشؤون الاجتماعية بالمؤقتة تزور جمعية أصدقاء المعاقين ببنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

زارت وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة الدكتورة فتحية علي حامد مقر جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا ببنغازي صباح اليوم الأحد .

وتأتي هذه الزيارة فى إطار المتابعة الميدانية لعمل الجمعيات العاملة فى مجال شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة .

وكان فى استقبال الوزيرة رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد سعيد الورفلي، حيث شملت الزيارة الفصول التعليمية والتأهيلية للفتيات والشباب وفصول التدخل المبكر للأطفال الصغار وقسم التدبير المنزلي، وكذلك معمل الحاسوب للتعرف على مايقدمه من خدمات تعليمية وتأهيليه.

وقدم رئيس الجمعية شروحا وافيه حول المناهج التعليمية والفئات العمريه المستهدفة، وكذلك البرامج التأهليه لجميع الفئات.

وأشاد رئيس الجمعية بدور أحمد بريدان رئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي الذى ساند جهود الجمعية فى توفير الكوادر المتخصصة .

وقدم الفريق الموسيقى للجمعية – للوزيرة خلال الزيارة – عدد من الفقرات الغنائيه الوطنيه والإنسانية التي لاقت استحسان الضيوف .

وأبدت الوزيره إعجابها بما يقدم من خدمات للأطفال والشباب والفتيات من ذوي الإعاقة وذوي متلازمة داون.

وفى ختام الزيارة قدم طلاب جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا ببنغازي “درع العطاء” للوزيرة تقديرًا وعرفانًا بعطاءها فى المجال الإنساني .

وكان لهذه الزيارة الميدانيه الأثر الطيب فى نفوس الأطفال والشباب من ذوي الإعاقات الذهنية والمعلمات والمعلمين على حد سواء .

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