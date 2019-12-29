المرصد السوري لحقوق الإنسان: 300 مقاتل سوري موال لتركيا وصلوا إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق

أكد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقطع فيديو تم نشره عبر شبكة الإنترنت يظهر مقاتلين قيل إنهم سوريون في ليبيا، قد تم تصويره في معسكر التكبالي في حي صلاح الدين بالعاصمة الليبية طرابلس. وأكد عبد الرحمن وصول 300 مقاتل سوري موال لتركيا إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني الليبية.

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