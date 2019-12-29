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المرصد السوري لحقوق الإنسان: 300 مقاتل سوري موال لتركيا وصلوا إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أكد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقطع فيديو تم نشره عبر شبكة الإنترنت يظهر مقاتلين قيل إنهم سوريون في ليبيا، قد تم تصويره في معسكر التكبالي في حي صلاح الدين بالعاصمة الليبية طرابلس. وأكد عبد الرحمن وصول 300 مقاتل سوري موال لتركيا إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني الليبية.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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