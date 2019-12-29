الشيباني: التدخل التركي في ليبيا يستهدف مصر

رأى عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن الهدف من التدخل التركي في ليبيا هو توريط مصر في حرب وزعزعة استقرارها وخلق فوضى واضطرابات داخلية.

وقال الشيباني، في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “دوائر الاستخبارات العالمية تسعى إلى جر تركيا إلى مواجهة مع مصر العربية ..لن يمانع الغرب في تدخل تركيا في ليبيا حتى لو خالفت المواثيق والاعراف الدولية طالما أن المواجهة المحتملة ستكون مع مصر التي هزمت مؤامرة ما سمي بالربيع العربي وأصبحت قوة عسكرية واقتصادية لا يستهان بها قد تشكل تهديدا للكيان الصهيوني الغاصب في قادم الأعوام …يسعى الغرب والصهاينة بكل ما لديهم من مكر ودهاء إلى توريط مصر في حرب وزعزعة استقرارها وخلق فوضى واضطرابات داخلية حتى يسهل عليهم تحريك الخلايا النائمة لإحداث خلخلة في الداخل تؤدي إلى انهيار الدولة ومؤسساتها وضياع أكبر قوة عربية كما حصل في ليبيا وسوريا والعراق واليمن وتونس، كلي ثقة في أن القيادة المصرية لا تعوزها الحكمة والفطنة والذكاء في الموازنة بين الدفاع عن أمنها القومي ومساندة جيرانها العرب وضبط أمنها الداخلي”.