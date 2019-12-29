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أردوغان وميركل يبحثان الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الرئاسة التركية: أردوغان بحث الأزمة الليبية في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل

 

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • شين دخلكم اصلا بالمشكلة الليبية فهى تخص دول الجوار ودول مجلس الامن خاصة الكبرى منها فبدون اى دولة كبرى لاقيمة لاى مؤتمر خاص بليبيا فاى قرار فى مجلس الامن ستستخدم حق الفيتو

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  • انتهى كل شيء يا حفتر هههه يا شخشير يا متمرد اتوقع ان يحصل تحالف الماني تركي لقتال مجرم الحرب الشخشير حفتر ههه فالوضع الكارثي في المحاور وتراجع قوات الوفاق وهروبهم من كثير من المحاور جعل ميركل تشفق عليهم وتتصل بأردوغان لقيام حلف وقتال حفتر
    افرحوا يا قواتنا في جنوب طرابلس وارفعوا معنوياتكم وهيا الى الرجمة

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    • احنا فعلا كلنا هانروح الرجمه .. بس عشان عاملين حفلة وامك هى اللى هاترقصلنا فيها .. و ابقى تعالى معاها عشان تبقى تلم النقطه و تمسح العرق

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