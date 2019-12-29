هيئة السلامة في بنغازي ترفع درجة التأهب

رفعت هيئة السلامة الوطنية في بنغازي والمراكز التابعة للمديريات، اليوم الأحد، درجة الاستعداد والتأهب تحسبا لحدوث أي طارئ بشأن الأحوال الجوية.

وقالت الهيئة في بيان بصفحتها في “فيسبوك”، إن قرار رفع درجة الاستعداد يأتي بعد تعميمات مصلحة الأحوال الجوية والحكومة المؤقتة بإخلاء المصائف والمساكن الملاصقة لشواطئ البحر من منطقة طلميثة شرقا إلى منطقة قمينس غربا، بسبب توقع ارتفاع أمواج البحر وسيلان الأودية وارتفاع منسوب مياه الأمطار مما يشكل خطر على سكان المصائف.

ولفتت هيئة السلامة الوطنية في بنغازي إلى أنها على استعداد لتلقي جميع البلاغات على الأرقام التالية: (0928924176// 0916096036).

وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أصدر تعليماته لكل من لجنة أزمة الطوارئ بوزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، برفع حالة التأهب والاستعداد القصوى تحسباً لارتفاع الأمواج، مطالبا عمداء البلديات بتحمل مسؤولياتهم كل حسب نطاق اختصاصه.

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