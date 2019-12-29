عبر مطار مصراتة .. صحفي ألماني: تركيا تنشئ جسرًا جويًا لإرسال مقاتلين إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متباعات

نشر الصحفي الألماني جوليان روبكي، عبر حسابه على موقع تويتر، صورا تظهر إنشاء تركيا جسرًا جويًا لإرسال مقاتلين إلى ليبيا عبر مطار مصراتة.

روبيكي قال، في تغريدته، اليوم الأحد، إن تعمل تركيا على تعزيز دعمها العسكري لحكومة الوفاق .

وأضاف، أن النظام التركي أرسل بالأمس، طائرة شحن من طراز بوينج 747-400 محملة بالأسلحة والذخيرة إلى مدينة مصراتة، مؤكدا أن طائرة أخرى أقلعت منذ دقائق إلى ليبيا.

كما رصد موقع flightradar24 الذي يتتبع حركة الطيران العالمية، وصول الطائرة Aerotranscargo Boeing 747 [ER-JAI] من مطار إسطنبول التركي محملة بضائع إلى مطار مصراتة.

وكانت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لقوات الجيش، أكدت دخول 240 مقاتلا سوريا تابعين لما يسمى بـ”كتائب فيلق الشام ولواء السلطان مراد” الإرهابية عن طريق معبر وازن الحدودي مع تونس.

وأوضحت الشعبة، في بيان لها، أن كتيبي حطين و301 التابعتين لـ”الحشد العثماني”، استقبلت المقاتلين السوريين، وتم تقسيمهم بين محوري صلاح الدين ووادي الربيع جنوب طرابلس للقتال ضد قوات الجيش .

وأفادت وكالة “ستيب” السورية بأنها حصلت على تسجيل صوتي مسرّب، تمَّ تناقله بين عناصر فصائل “الجيش الوطني السوري”؛ المدعوم تركيًا، اليوم الأحد، حول تجهيز دفعة جديدة من العناصر للخروج نحو ليبيا، بهدف القتال إلى جانب الجيش التركي.

وأوضحت الوكالة، في تقرير لها، أن المقطع الصوتي، أظهر توجيه إيعاز من قبل أحد قيادات “الجيش الوطني”، للعناصر المقرر إرسالهم إلى ليبيا، التجمّع أمام بناء المركزية، عند الساعة الـ 9 إلّا ربع ليوم الأحد بتوقيت سوريا، لإرسالهم إلى أحد نقاط الانطلاق.

وأكدت الوكالة، أنها تحصلت أمس السبت، على مقطع مصور، أظهر عددا من مقاتلي “الجيش الوطني السوري”، أثناء انتشارهم داخل الأراضي الليبية، ونقلت “ستيب” عن مصدر عسكري مطلع قوله، إنّ العناصر الذين يظهرون في المقطع المصور، هم من أبناء مدينة مارع بريف حلب الشرقي، ويتبعون لفصيل لواء المعتصم العامل ضمن الفيلق الثاني أحد الفيالق الأربعة بالجيش الوطني.

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