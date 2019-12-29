باشاغا يبحث وضع خطة لمكافحة غسيل الأموال

عقد وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، اليوم الأحد، اجتماعا مع رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمود عاشور، بحضور رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال العقيد جمال علي.

ووفق بيان لـ”داخلية الوفاق”، فقد تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس، مناقشة وضع خطة أمنية لمكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات العلاقة.

وكانت المفوضية الأوروبية أضافت، في فبراير الماضي، ليبيا إلى القائمة السوداء في ملف غسيل الأموال، حيث ضمت القائمة 23 دولة بينها العراق واليمن وإيران وباكستان وبنما.

يُشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، اعتمدت في نوفمبر 2018، الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال.

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